Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отозвал заявление в суд касательно банкротства «Интертелекома». Оператор выплатил Концерну часть долга, передает Укринформ.

Согласно данным, общими усилиями Госспецсвязи, Концерна РРТ и «Интертелекома» удалось существенно уменьшить размер задолженности CDMA оператора и определить дальнейший план по ликвидации долга.

Кроме того, «Интертелеком» уже выплатил 7,5 миллиона гривен, в связи с чем КРРТ отозвал прошение о признании оператора банкротом.

Как известно, в конце прошлого месяца в Одесский суд поступило заявление о возбуждении дела о банкротстве крупнейшего всеукраинского CDMA оператора «Интертелеком». Заявителем выступил Концерн РРТ.

Сообщалось, что CDMA-оператор задолжал Концерну РРТ около 30 миллионов гривен, в связи с чем Концерн был вынужден обратиться в суд и требовать признания оператора банкротом, чтоб не допустить продажи ликвидного имущества «Интертелекома».

Кроме того, чтоб стимулировать «Интертелеком» к выплате задолженностей КРРТ пригрозил отключить оборудование оператора на своих объектах.

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