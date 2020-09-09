Технология Wi-Fi в шахте днепровской ДТЭК вошла в Книгу рекордов Украины. Связь на глубине 500 метров поставила рекорд как первая и самая глубокая, передает Канал 24.

Согласно данным, рекорд был зафиксирован во время видеозвонка шахтеров с горизонта 510 метров в центральный офис ДТЭК в Киеве. По словам директора по добыче угля ДТЭК Энерго Михаила Барабаша, новая технология обеспечивает стабильную коммуникацию между подземными и наземными службами, что в свою очередь гарантирует бОльшую безопасность шахтеров.

«Для Книги рекордов Украины очень важно, чтобы рекорд устанавливался не только ради самого рекорда, но чтобы он имел практическую ценность для общества. В этом случае ДТЭК построил инновационную технологию, направленную на обеспечение безопасности шахтеров, которые работают в сложных условиях под землей», — отметила генеральный директор Книги рекордов Украины Анна Крысюк.

Напомним, впервые беспроводная система связи на глубине полкилометра появилась в шахте «Юбилейная». Во время ее строительства было проложено 130 км кабеля и установлено 400 точек доступа, благодаря чему можно будет более тщательно следить за безопасностью шахтеров и, в случае опасности, оперативно предупреждать и эвакуировать работников.

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