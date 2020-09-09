Каждый начинающий криптотрейдер обязан знать как шортить биткоин (открывать короткую позицию и получать прибыль). Популярными стратегиями являются BTD и HODL, однако шортинг незаслуженно обделен вниманием в сообществе трейдеров. Эта статья расскажет базовые принципы шортинга и заработка при медвежьем рынке. Шортинг является более сложным процессом, чем игра на повышение, при которой нужно просто покупать биткоины и ждать повышения курса, чтобы выгодно продать.

Каков принцип шортинга криптовалют?

Основным инструментом шортинга биткоина являются производные контракты. Деривативный (производный) договор — особая разновидность контракта, стоимость которого определена и зависит от базовых (производных) инструментов. Купить такой производный инструмент — совсем не завладеть биткоином. Это значит лишь то, что ваше состояние зависит от цены биткоина (актив). Использование таких производных инструментов даёт возможность более активно применять развитые и сложные стратегии, чем во время прямой покупки активов. В криптовалютах чаще всего продаётся договор, отслеживающий соотношение цены биткоина (BTC) и доллара США (USD). Трейдерам становиться доступна возможность занимать у биржи, так называемое кредитное плечо. Использование кредитного плеча помогает увеличить прибыль, однако риски тоже возрастают.

Посмотрим на примере

Допустим, есть 12000$ для инвестиций, и при цене биткоина в 12000 долларов, вы можете купить один биткоин — ваш базовый актив. При росте курса биткоина на 10% объём вложенных средств также растёт на 10%. При падении курса биткоина на 10% размер вашей инвестиции также уменьшается на 10%. Если же вы выберете деривативные контракты как основной путь инвестиций, вам будет доступно кредитное плечо в размере 120000$. В этом случае трата одной тысячи долларов на производный контракт равносильна владению 120000$ или же 10 биткоинами. Итого вы получаете одну тысячу своих инвестиций и девять тысяч заимствованных на бирже. При росте цены биткоина на 10% общая сумма инвестиций составит 132000$. В таком случае при возврате заимствованных средств вы получаете 100% прибыли — 12000$. При прямой покупке биткоина прибыль составила бы всего 1200$. Однако при сильном падении курса вы можете потерять свои 12000$. Как видите, использование производных контрактов позволяет существенно увеличить прибыль, особенно при нахождении выгодного момента для продажи актива.

Теперь вы знаете, что такое шортинг — быстрая покупка и продажа активов. Процесс относительно простой и доступный каждому, хоть и требует некоторого опыта работы на бирже.

Как продать биткоин?

Если вы прочитали и загорелись желанием попробовать себя в шортинге, вам стоит задуматься о поиске удобного и быстрого обменника биткоина. Гражданам Украины советуем обратить внимание на BUYBank, молодой и амбициозный сервис по обмену биткоина. В BUYBank можно купить и продать биткоин по выгодному курсу с минимальной комиссией. Сервис объединил в себе высокий уровень безопасности, полную конфиденциальность и лёгкость в использовании. Обмен доступен прямо с главной страницы и потребует лишь пару кликов мыши. Вывод средств можно осуществить на гривневые карты украинских банков, в том числе Приватбанк и Монобанк. Площадка выделяется наличием физического отделения и максимальной клиентоориентированностью. Продать биткоин в Украине — это просто, а при возникновении трудностей вежливая служба поддержки не оставит в беде.

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