Аналитическая компания UBI Research опубликовала исследование спроса на OLED-панели по всему миру. Наибольшая доля закупок таких панелей пришлась на Китай, сообщает DNS.

Согласно данным, во втором квартале текущего года 52,5% всех закупок OLED-панелей были совершены китайскими компаниями. В целом Китай приобрел 30,4 млн единиц данной продукции.

Примечательно, что среди всех китайских компаний по закупкам OLED-панелей лидирует Huawei. Доля техногиганта составила 53,4%. Другие местные производители техники — OPPO, Vivo и Xiaomi — по количеству закупок таких панелей значительно отстают от Huawei.

Что касается других стран мира, традиционный лидер Южная Корея, чье первенство в плане спроса на OLED-панели всегда обеспечивала компания Samsung Electronics, во втором квартале 2020 года получила долю всего в 35%. при этом на американские компании пришлось всего 8,3% рынка.

Напомним, еще год назад появилась информация о том, что в ближайшие несколько лет ожидается небывалый рост рынка OLED-телевизоров в Китае. Премиум-телевизоры продолжают падать в цене и приобретать все больший спрос среди пользователей.

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