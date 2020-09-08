Оператор lifecell предлагает своим абонентам услуги по ремонту или замене экрана мобильного устройства. Чтоб получить помощь технического специалиста по починке смартфона, пользователю необходимо скачать lifecell SCREEN и оформить подписку, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, сервис lifecell SCREEN подразумевает три варианта подписки — «Эконом», «Стандарт» и «Премиум». Они отличаются по размеру максимальной суммы на ремонт: 2000 грн, 4000 грн и 9000 грн соответственно. Сумма еженедельной оплаты годовой подписки на пакет «Эконом» составляет 12 грн, а годовая оплата пакета «Премиум» – 1499 грн.

Важно отметить, что воспользоваться услугой бесплатного ремонта могут только те абоненты, которые оформили подписку еще до того, как был поврежден экран их устройства. Ремонт будет произведен в сертифицированных сервисных центрах в течение 1-3 дней с момента получения устройства с гарантией до шести месяцев.

Предварительно необходимо произвести онлайн-тестирование состояния экрана в приложении lifecell SCREEN. В случае наличия повреждения экрана нужно обратиться в круглосуточную службу поддержки по номеру 5911 или подать заявку на ремонт через личный кабинет на сайте my.screen.lifecell.ua. После этого оператор службы поддержки должен связаться с абонентом и дать предварительную оценку повреждений и стоимости ремонта.

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