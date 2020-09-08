Три венгерские компании создают совместное предприятие с целью запуска венгерского геостационарного спутника связи.

Совместное предприятие будет учреждено компаниями 4iG PLC, (51%), Antenna Hungária (44%) и New Space Industries (5%), – говорится в публикации Будапештской фондовой биржи. В официальном пресс-релизе отмечается, что предприятие будет носить название CarpathiaSat Magyar Űrtávközlési CPLC (Венгерская космическая телекоммуникационная корпорация CarpathiaSat) и будет известно на бирже как CarpathiaSat.

В настоящее время Венгрии принадлежат права на использование орбитальной позиции для запуска своего спутника, но ещё в 2004 году страна сдала эту позицию (4 градуса западной долготы) в аренду международному оператору (израильской компании Spacecom для запуска аппарата Amos). Срок аренды истекает в 2024 году.

«Страны всего мира прилагают активные усилия для развития своих спутниковых активов с целью удовлетворения растущих потребностей в сфере телекоммуникаций и ускорения цифровизации. В рамках программы развития критически важной инфраструктуры для обеспечения защиты суверенитета Венгрии в этой сфере крайне важно, чтобы страна находилась на высоком уровне развития спутниковых технологий», – говорит Орсоля Ференц, комиссар министерства по вопросам космоса.

Она также отметила, что «в 2018 году управление космическими программами Венгрии было передано Министерству иностранных дел и торговли. Как комиссар министерства, отвечающий за надзор за этой областью, я считаю нашей приоритетной задачей укрепление и повышение конкурентоспособности отечественного космического сектора в сфере услуг, промышленности, исследований и разработок. Я рада, что Венгрия ступила на путь развития, на котором могут появиться такие серьёзные космические инвестиции и инновационные услуги».

Планируется, что венгерский спутник будет иметь функциональные возможности для: телерадиовещания, предоставления услуг интернета и телефонной связи, а также передачи данных. Сообщается также, что заинтересованные организации смогут воспользоваться им для решения «исследовательских задач». Неизвестно, будет ли это спутник собственного производства Венгрии, или же его постройка будет осуществляться по контракту. В последнем случае у Венгрии есть множество доступных вариантов для размещения заказа, наиболее вероятными из которых являются три европейские компании: Airbus DS, Thales Alenia Space и OHB System. Дальнейший перечень вариантов включает российских, американских и китайских подрядчиков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.