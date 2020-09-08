Киевстар обновил линейку тарифов «Без границ», увеличив количество приложений с безлимитным доступом. В частности, мегабайты теперь не будут списываться при пользовании соцсетью Tik Tok и сервисом Apple TV, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, теперь в линейке «Без границ» свободный доступ предоставляется к 54 приложениям. Среди них как и ранее доступные Instagram, Telegram, Facebook и YouTube, так и недавно добавленные Tik Tok, Apple TV, а также игры PUBG, Fortnite, Clash of Clans и Fifa 2020.

Кроме того, теперь пользователям этого тарифа безлимитно доступны образовательные приложения. В частности, речь идет о курсах от Coursera, приложении для изучения иностранных языков Duolingo, видеобиблиотеках TED и других полезных сервисах.

Напомним, летом Киевстар предоставил абонентам 3,5 млн гигабайтов интернета без доплат. Акцией «Вдвое больше» воспользовались более миллиона украинцев.

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