Мировой банк предоставил рекомендации касательно Национальной стратегии развития широкополосного доступа к интернету в Украине. По предварительным подсчетам, на это потребуется до 450 миллионов долларов инвестиций, передает Укринформ.

Согласно данным, уже к 2025 году Украина должна обеспечить ШПД по всей территории страны. При этом скорость интернета для объектов социальной инфраструктуры должна составлять 1 Гбит/с, а для домохозяйств — не менее 100 Мбит/с.

Как подсчитал Мировой банк, на реализацию данной стратегии Украине потребуется от 350 до 450 млн долларов инвестиций со стороны государства и частных компаний. Как отмечает ресурс, на данный момент Министерство цифровой трансформации проводит общественное обсуждение Национальной стратегии развития ШПД.

Кроме того, напоминают в Мировом банке, до 2025 года в нашей стране должно быть обеспечено 95%-е покрытие сетью 4G. Также Украина должна обеспечить основные автомобильные и железнодорожные пути доступом к технологии 5G.

Напомним, в марте НКРСИ представила карту покрытия ШПД в Украине. Карта содержит данные по ШПД по состоянию на 1 января 2020 года. Отмечается, что в дальнейшем она будет пополняться новой информацией от провайдеров и операторов.

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