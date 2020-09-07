С введением карантина в апреле-июне текущего года показатели телесмотрения в Украине выросли в разы. Однако сейчас, говорится в пресс-релизе Big Data UA, они упали практически до мартовских результатов.

Согласно данным, в августе показатель общего телесмотрения снизился на 18% до 5,25%. Примерно такие же цифры наблюдались в марте 2020 года, до введения карантина. При этом среднее время просмотра в августе сократилось на 38 минут (на 14%).

Доля телесмотрения каналов общего просмотра за август упала на 1,92 п.п. до 53,69%. Телеканал 1 + 1 потерял 0,34 п.п., сейчас его доля телесмотрения составляет 10,74%. Канал «Украина» потерял 0,36 п.п. (сейчас 9,93%), ICTV — 0,06 п.п. (сейчас 8,29%), «Новый» — 0,04 п.п. (сейчас 6,51%), СТБ — 0.23 п.п. (сейчас 6,37%), а «Интер» — 0,44 п.п. (сейчас 4,90%).

Незначительные потери понесли также и развлекательные каналы. Доля просмотра канала ТЕТ в августе снизилась на 0,02 п.п. до 3,30%. У НЛО-ТБ этот показатель упал на 0,34 п.п. до 1,70%, у Sony Turbo — 0,09 п.п. до 0,46%. А вот у каналов «Мега» и ОЦЕ ТВ доля выросла на 0,03 п.п. до 0,60% и 0,09 п.п. до 0,57% соответственно.

Доля телесмотрения каналов кинопоказа тоже просела в августе. TV 1000 East потерял 0,25 п.п. (до 1,55%), TV 1000 Action East — 0,06 п.п. (до 1,12%), ViP Comedy — 0,07 п.п. (до 0,82%), Epic Drama — 0,03 п.п. (до 0,28%). Только «Энтер Фильм» продемонстрировал рост на 0,02 п.п. до 0,61%.

Детский канал «Плюс Плюс» потерял 0,39 п.п. (2,49%), Nickelodeon — 0,31п.п. (до 1,08%), Cartoon Network — 0,01 п.п. (до 1,01%), а «Пиксель» — 0,13 п.п. (до 0,89%).

Новостные каналы «Украина 24» и «Эспрессо ТВ» за август смогли незначительно увеличить свою долю телесмотрения — на 0,09п.п. до 1.67% и на 0,07 п.п. до 0,44% соответственно. В то же время «прямой» потерял 0,03 п.п. (до 0,87%), а «Канал 112» — 0,02 п.п. (до 0,84%). Доля просмотра News One по результатам августа составила 0,62%.

«Фактически без изменений остались показатели группы познавательных каналов (доля смотрения выросла на 0,01 п.п.), которая занимает седьмое место с долей просмотра 4,54%. На восьмом месте расположилась группа каналов сериалов с общей долей просмотра 1,86% (снижение на 0,02 п.п.). Группа музыкальных каналов (доля смотрения в августе уменьшилась 0,01п.п.) держит девятое место с показателем 1,74%», — говорится в отчете Big Data UA.

Примечательно, что группе спортивных каналов удалось значительно увеличить долю телесмотрения — восстановление трансляций футбольных баталий положительно отразилось на показателях каналов этой тематики. Канал «Футбол 2» увеличил долю просмотров на 2,52 п.п. до 4,42%, «Футбол 1» — на 1,18 п.п. до 2,54%. У «Футбол 3» и Setanta Sports HD наблюдается снижение доли смотрения — на 0,38 п.п. до 0,34% и на 0,46 п.п. до 0,27% соответственно. Доля просмотров канала Eurosport 1 по итогам августа составила 0,29%.

Напомним, в апреле команда Big Data UA рассказывала о самом «ходовом» контенте на карантине. В целом, за этот период украинцы стали меньше смотреть спортивные передачи, больше внимания уделяя сериалам.

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