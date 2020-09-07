Киевстар расширил покрытие 4G. Технология LTE 900 Мгц от оператора появилась еще в 102 населенных пунктах на территории Винницкой области, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, Киевстар установил 25 новых базовых станций, и теперь на территории Винницкой области обще количество БС 4G составляет 580. На сегодня это самая большая сеть по технологии LTE на территории области.

Итак, сеть четвертого поколения появилась как в маленьких селах с количеством населения в несколько сотен, так и в более крупных населенных пунктах, где проживает несколько тысяч людей. В частности, доступ к 4G получили села: Пилипы, Свиденцы, Рудное, Красное, Городок, Терновка, Мироновка, Кивачевка, Чернятин, Демивка, Яруга, Удич, Кожухов и др.

«Развитие скоростного мобильного интернета открывает жителям небольших населенных пунктов новые возможности для частного бизнеса, образования, дистанционных медицинских консультаций, доступа к административным услугам, и т.д. Беспроводной мобильный интернет на высокой скорости доступен не только в помещениях, но и на открытой местности, и чтобы им воспользоваться, не надо прокладывать кабель в каждый сельский дом, школу или амбулаторию – достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, на прошлой неделе Киевстар расширил 4G-покрытие на территории 18 областей Украины. Оператор построил 266 новых базовых станций, благодаря чемусвязь четвертого поколения стала доступна еще в 1260 населенных пунктах.

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