Американский оператор Verizon заключил контракт с южнокорейской компанией Samsung Electronics. Таким образом США планируют получить замену оборудованию для сетей 5G от китайского Huawei, передает Багнет.

Согласно данным, из-за запрета на использование технологий Huawei многие американские компании оказались в невыгодном положении, поскольку найти замену оборудованию от китайского поставщика не так просто. На сегодня Huawei контролирует 28% рынка.

В связи с этим Verizon заключил контракт на сумму 6,6 миллиарда долларов с южнокорейской Samsung Electronics. Исходя из договора, Samsung обязуется первой поставлять оператору оборудование для 5G с 30 июня 2020 года до 30 декабря 2025 года включительно.

В то же время для Samsung такой контракт означает выход на новых клиентов и возможность отхватить большую долю рынка. Компания не входит в пятёрку крупнейших поставщиков, доля профильной выручки Samsung не превышает 1,8 %. Поэтому, можно полагать, санкции США против китайского поставщика сыграли Samsung на руку.

Напомним, в прошлом месяце истек срок действия договора о сотрудничестве между Huawei и Google. В связи с этим смартфоны Huawei и Honor были лишены доступа к обновлениям Android и сервисам Google.

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