Мировой рынок камер видеонаблюдения (CCTV) по состоянию на 2019 год был оценен в 16.15 миллиарда долларов США и, к 2027 году, как ожидается, его объём достигнет отметки в 20 миллиардов долларов США при среднегодовом темпе роста в прогнозируемый период (2020-2027) на уровне 11%. Такие данные содержатся в докладе исследовательской фирмы Maximize Market Research.

Системы видеонаблюдения, которые также называют системами замкнутого телевидения (CCTV), предполагают использование видеокамер для передачи сигнала в определённое место, на ограниченное количество мониторов. От систем вещательного телевидения такие системы отличаются тем, что сигнал в них не передаётся открыто, хотя для его передачи может использоваться двухточечная (P2P), многоточечная (P2MP) или ячеистая проводная либо беспроводная связь. Рост глобального рынка камер видеонаблюдения в основном обусловлен ростом преступности и угрозы террористических атак по всему миру, а также увеличением инвестиций со стороны правительств и муниципалитетов с целью пресечения или уменьшения таких угроз. Повышенная обеспокоенность руководства компаний вопросами безопасности и защиты сотрудников и интеллектуальной собственности также является причиной более широкого внедрения камер видеонаблюдения в организационную инфраструктуру. Кстати, на этом сайте представлена детальная информация об установке систем видеонаблюдения «под ключ».

Рост числа компаний, предлагающих всё более продвинутые с технологической точки зрения продукты и услуги по конкурентным ценам, приводит к усилению «рыночной тяги» (market pull), особенно в развивающихся регионах. Ещё одной движущей силой развития глобального рынка камер видеонаблюдения является рост проникновения этих систем в секторы здравоохранения, банковского дела и розничной торговли.

Анализ сегментации глобального рынка CCTV камер

Мировой рынок камер видеонаблюдения сегментирован по типам моделей, технологиям, сферам применения и географии. По типам моделей рынок подразделяется на корпусные камеры, цилиндрические камеры, PTZ-камеры, купольные камеры и другие (гибридные и т. д.). Среди всех этих типов на долю купольных камер в 2019 году приходилось 42% рынка, и, как ожидается, они сохранят свое доминирующее положение в течение всего прогнозируемого периода. Купольные камеры монтируются на потолке или подвешиваются на настенном кронштейне в зависимости от места применения или необходимого поля обзора. Блок камеры размещается внутри прозрачного купола, который можно тонировать, чтобы скрыть расположение камеры. Купольные камеры предлагаются в широком ассортименте: они могут быть аналоговыми или IP, фиксированными или мобильными. Купольные PTZ камеры могут вращаться (панорамирование), наклоняться (крен) или приближать фокус к интересующим объектам (масштабирование).

В технологическом разрезе рынок делится на беспроводные системы видеонаблюдения, гибридные системы видеонаблюдения, аналоговые системы видеонаблюдения и системы видеонаблюдения на основе IP.

По сфере применения рынок CCTV камер делится на камеры для BFSI (сфера банковских, финансовых услуг и страхования), сферы домашней безопасности, розничной торговли, коммерческой инфраструктуры, гостиничного бизнеса, правительственных и прочих структур (транспорт, здравоохранение и т.д.). Среди всех этих сегментов самая высокая доля рынка в 2019 году была у государственного сектора и, как ожидается, эта сфера сохранит свое доминирование в течение всего прогнозируемого периода. Рост в различных странах числа государственных проектов, направленных на обеспечение безопасности, растущий спрос на приложения для обеспечения безопасности и наблюдения в сфере обороны, рост уровня преступности и террористических атак по всему миру обеспечивают увеличение инвестиций со стороны правительств и муниципалитетов в развитие рынка камер видеонаблюдения.

Географический анализ мирового рынка камер видеонаблюдения

По географическому признаку рынок камер видеонаблюдения разделён на Азиатско-Тихоокеанский регион, Северную Америку, Европу, Латинскую Америку и Ближний Восток и Африку. Среди всех этих региональных рынков на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2019 приходилось 38% мирового рынка при среднегодовом темпе роста 16.23%. И, как ожидается, этот регион сохранит своё доминирование на мировом рынке в течение всего прогнозируемого периода. Производство недорогих систем видеонаблюдения в Китае является основным движущим фактором роста рынка видеонаблюдения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Широкое применение камер видеонаблюдения в различных отраслях промышленности в этом регионе также способствует росту рынка в целом в течение прогнозируемого периода.

За Азиатско-Тихоокеанским регионом следует Северная Америка. Доля рынка Северной Америки на мировом рынке в прогнозируемый период составит 31%. Ожидается, что растущие угрозы для безопасности станут основной движущей силой роста рынка камер видеонаблюдения в данном регионе в течение всего прогнозируемого периода.

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