Компания Volia и FILM.UA Group запускают совместный проект «Мир украинского кино». Старт проекта намечен на 12 сентября, специально ко Дню украинского кинематографа, сообщает пресс-служба Volia.

Согласно данным, в рамках проекта каждую субботу на канале CINE+ будет выходить фильм из пакета FILM.UA Distribution. Премьеры будут выходить в течение шести недель.

Более того, зрителям будет предложен анонс каждой картины на YouTube-канале «Кинофан». Анонсы представляют собой интервью с актерами и создателями кинопроизведения, что, как отмечает пресс-служба, поможет зрителю всецело прочувствовать идею и настроение фильма.

«Film.ua, на мой взгляд, самая яркая киностудия Украины. Продукты студии, фильмы, покупают не только украинские, но и всемирно известные компании, тот же Netflix. Это свидетельствует о высоком уровне качества украинских фильмов. Нам есть чем гордиться», — говорит СЕО компании Volia Антон Дзюбенко.

Итак, первой премьерой в рамках проекта «Мир украинского кино» станет фэнтези-фильм Юрия Ковалева «Сторожевая застава». Также зрителям покажут следующие фильмы: «Віддана» (19 сентября), «Сумасшедшая свадьба» и «Сумасшедшая свадьба 2» (26 сентября), «Фокстер и Макс» (3 октября), «Черкассы» (10 октября) и «Незламна» (17 октября).

«Добиться успеха можно только работая сообща, в партнерствах. Мы рады прийти к соглашению с крупнейшим из операторов, рады линейке в прайм-тайм, а это значит, что украинское кино увидят еще больше зрителей. «Мир украинского кино» — это только старт. Мы верим, что это начало большого сотрудничества», — отмечает CEO FILM.UA Group Виктория Ярмощук.

Напомним, в прошлом месяце заявила Volia заявила об изменениях, результатом которых стало обновление айдентики и бренд-позиционирования. Изменения произошли внутри компании, а визуальный язык бренда, айдентика, внешне отобразили трансформацию для аудитории.

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