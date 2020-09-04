SpaceX успешно осуществила запуск 12-ой партии спутников Starlink. После двух переносов пуск наконец-таки состоялся вчера, 3 сентября, передает РБК-УКРАИНА.

Согласно данным, запуск состоялся в штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал. Партию из 60 спутников Starlink на орбиту вывела ракета-носитель Falcon-9. Теперь на орбите Земли находится более 600 спутников.

Напомним, изначально запуск 12-ой партии спутников Starlink должен был произойти еще 30 августа. Однако SpaceX перенесла его на 1 сентября по причине неблагоприятных погодных условий. Позже компания снова сместила пуск на два дня.

Каждая отправка является частью проекта SpaceX по развертыванию глобальной мега-группировки, которая в конечном итоге должна объединить в себе 12 000 аппаратов.

Спутники служат для раздачи сигнала спутникового интернета, что должно увеличить доходы компании, а это, в свою очередь, поможет реализации амбициозных планов, связанных с межпланетными полётами.

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