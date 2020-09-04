Основное внимание компания планирует уделить продвижению на рынок 5G-совместимого iPhone 12, однако параллельно ведётся работа над новыми планшетами iPad, а также смарт-колонками и наушниками HomePod.

Компания Apple запросила у своих поставщиков до конца года выпустить, по меньшей мере, 75 миллионов iPhone 12 совместимых с технологией связи пятого поколения (5G). Это приблизительно соответствует количеству смартфонов, выпущенных в прошлом году, что свидетельствует о том, что наиболее важный продукт компании по-прежнему пользуется спросом – несмотря на пандемию и глобальную рецессию.

По информации осведомлённого источника, в руководстве Apple надеются, что в этом году объёмы поставок iPhone 12-ой серии смогут достичь отметки в 80 миллионов единиц. В Украине iPhone 12 можно будет купить в различных магазинах, в том числе в «Фокстрот» https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/mobilnye_telefony_apple-iphone-12.html – одной из крупнейших в Украине розничных сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники.

В компании Apple готовятся в октябре вывести на рынок новые модели – с поддержкой 5G-связи, новым дизайном и различной диагональю дисплеев – заявили источники, которые попросили не называть их имён при обсуждении неанонсированных продуктов.

Осенью в рамках всецелого обновления линейки продуктов Apple также планирует представить новый iPad Air, две модели Apple Watch, а также первые наушники-вкладыши, не относящиеся к бренду Beats.

Какими будут iPhone 12

Ожидается, что все презентованные новинки будут с обновлённым дизайном корпуса. При этом корпус телефонов класса хай-энд будет иметь края из нержавеющей стали. В более дешёвых моделях они алюминиевые. Серия Pro также будет представлена тёмно-синем цветом, который придёт на смену цвету «полуночный зелёный», использовавшийся в дизайне iPhone 11 Pro.

В этом году презентуют 4 новые модели iPhone 12: одну с 5,4-дюймовым экраном, две с 6,1-дюймовым дисплеем и одну с 6,7-дюймовым дисплеем. 5,4-дюймовый iPhone и одна из моделей с 6,1-дюймовым дисплеем будут называться iPhone 12 и iPhone 12 Max соответственно, а другая модель с 6,1-дюймовым экраном и 6,7-дюймовая модель получат названия iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Названия, конечно же, рабочие и могут быть изменены.

По крайней мере, смартфон Pro более крупного размера будет укомплектован камерой LIDAR, аналогичной той, которая установлена в последнем iPad Pro, что позволит приложениям дополненной реальности лучше понимать окружающую среду. Среди наиболее значительных улучшений новых телефонов – новый процессор A14, повышающий скорость и энергоэффективность работы устройств.

Некоторые из сотрудников компании Apple, тестирующих устройства, считают, что новый 6.7-дюймовый экран – одно из наиболее заметных улучшений в моделях этого года. Некоторые из тестировщиков также обнаружили в процессе тестирования, что при работе телефона с рядом действующих сетей 5G рост скорости соединения оказался не таким значительным, как они ожидали.

Модели категории Pro появятся на рынке позднее

По данным источников, осведомлённых со стратегией поэтапного выпуска устройств Apple, компания планирует начать с поставок на рынки более дешёвых моделей, при этом устройства категории Pro появятся в продаже немного позднее. Во время недавней телефонной конференции представители компании Apple отметили, что выпуск iPhone 12, скорее всего, состоится позже, чем обычно, из-за проблем, связанных с коронавирусом.

Разработка дизайна моделей iPhone этого года выпуска и многих их функции была завершена до начала пандемии Covid-19, однако коронавирус всё же породил ряд проблем для окончательного тестирования и отложил на несколько недель старт производства. По словам осведомлённых источников, новые iPhone появятся в продаже несколько позже, а программное обеспечение Apple iOS 14 поступит в продажу в сентябре.

HomePod Mini?

Появление на рынке HomePod меньшего размера поможет компании Apple развивать своё присутствии в категории «умный дом». Цена нового устройства ожидается ниже, однако количество динамиков в нём будет также меньшим в сравнении с уже имеющимися на рынке моделями.

Несмотря на то, что первый HomePod получил одобрительные отзывы потребителей благодаря высокому качеству воспроизводимого звука, пользователи всё же нарекали на ограниченную функциональность Siri и высокую цену. Ранее в этом году компания Apple объединила некоторые инженерные группы, работающие над Apple TV и HomePod, стремясь вновь сосредоточить внимание на секторе устройствах для дома.

Новая линейка Apple Watch будет включать в себя модель, которая должна прийти на смену Apple Watch Series 5, а модель, приходящая на смену Series 3, должна будет составить конкуренцию некоторым дешёвым гаджетам для фитнеса – в частности, производства компании Fitbit.

Компания Apple также разрабатывает новую приставку Apple TV на базе более быстрого процессора, который сделает устройство более подходящим для игроманов, и с модернизированным пультом дистанционного управления. Однако, по словам источников, осведомлённых в нюансах данной разработки, это устройство может появиться на рынке не раньше следующего года.

В процессе разработки нового пульта дистанционного управления компания работает над функцией, аналогичной функции Find My iPhone, которая упростит поиск телевизионных аксессуаров.

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