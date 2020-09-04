Discovery объединяет свои представительства в Европе, Среднем Востоке и Африке. Благодаря этому компания сможет повысить эффективность и получить новые инвестиции, передает пресс-служба.

Как сообщила президент та управляющий директор EMEA Каша Киели, за долгие годы работы компания сумела выработать оптимальный путь к ускорению цифровизации и улучшению собственной эффективности. Оптимизация поможет максимально использовать знания, полученные разными представительствами.

«Мы систематически работаем над рационализацией нашей деятельности, стремимся к синергии и повышению эффективности нашего бизнеса в регионе EMEA. За эти годы мы прошли долгий путь и благодаря реструктуризации определили четкий путь к оптимальной операционной модели, в которой мы используем лучшие знания, приобретенные на разных рынках. С объединением подходов ноу-хау и нашего масштаба, мы сможем оптимизировать процесс принятия решений, работать с большей скоростью и сосредоточиться на будущих бизнес-возможностях», — сказала она.

Отмечается, что должность генерального менеджера в Центральной и Восточной Европе, Ближнем Востоке и Африке нового представительства EMEA займет Джейми Кук. Для Великобритании и Скандинавии генеральным менеджером станет Джеймс Гиббонс, для стран Бенилюкса — Сюзанна Эйгнер, а для Испании и Франции — Антонио Руис. Лия Хупер возьмет на себя роль старшего вице-президента D2C Growth & Strategy International, а Эспен Сколанд назначен старшим вице-президентом по коммуникациям в регионе EMEA.

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