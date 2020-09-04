Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензии радио «Прямой FM». Регулятор обнаружил, что лицензиат не осуществляет вещание на нескольких частотах, говорится на официальном сайте.

Сообщается, что в ноябре 2018 года Нацсовет выдал ООО «Телеканал «Прямой»» лицензию на вещание на шести частотах в городах: Марганец (Днепропетровская обл.), Павлоград (Днепропетровская обл.), Мелитополь (Запорожская обл.), Белая Церковь (Киевская обл.), Переяслав-Хмельницкий (Киевская обл.,) и Лубны (Полтавская обл.).

По данным регулятора, плановая проверка и последующие мониторинги в течение года показали, что «Прямой FM» на самом деле не осуществляет вещание на двух частотах, заявленных в лицензии. Речь идет о частоте 104,0 МГц в Лубнах и 91,5 МГц в Марганце.

Более того, лицензиат не только не воспользовался своим правом начать вещание на предоставленных частотах в течение года, но и не подал в Нацсовет заявление о переоформлении лицензии и изъятии частот, на которых вещание не осуществляется.

В связи с этим регулятор принял решение аннулировать лицензию ООО «Телеканал «Прямой»», предусматривающую вещание радио «Прямой FM» на шести частотах. Лицензиат обязуется вернуть вышеупомянутую лицензию Нацсовету в течение 10 дней с момента утверждения решения.

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