«Общественное радио» продолжает работать над расширением зоны своего FM-вещания. Три канала радио начали вещание на 12 новых FM-частотах, сообщается на сайте «Общественного».

Как отмечает член правления «UA: Общественное вещание», ответственный за платформу радио, Дмитрий Хоркин, аудитория трех каналов «Общественного радио» растет невиданными ранее темпами. Огромные усилия к расширению зоны вещания приложил департамент развития сетей «Общественного».

«Особенно важно, что развиваются FM-сети «UA: Радио Проминь» и «UA: Радио Культура». Еще не так давно услышать их на FM-волнах было почти нереально — теперь же их аудитория растет чрезвычайно быстро. Из каждого нового города, который присоединяется к сети, мы почти сразу получаем огромное количество сообщений и звонков от новых слушателей. И, конечно, огромная благодарность департаменту развития сетей «Общественного», который прилагает максимум усилий для запуска FM-частот», — прокомментировал Хоркин.

Теперь канал «UA: Украинское радио» доступен в следующих населенных пунктах:

Яремче (Ивано-Франковская обл.) — 100,2 FM;

Калуш (Ивано-Франковская обл.) — 100,1 FM;

Кагарлык (Киевская обл.) — 90,8 FM;

Иванков (Киевская обл.) — 95,4 FM;

Высокополье (Херсонская обл.) — 103,0 FM.

Второй канал «UA: Радио Проминь» теперь можно слушать в:

Черновцах — 105,0 FM;

пгт Красное (Николаевская обл.) — 105,7 FM;

Миргороде (Полтавская обл.) — 92,6 FM;

Волновахе (Донецкая обл.) — 96,5 FM;

Старобельске (Луганская обл.) — 107,6 FM.

В свою очередь «UA: Радио Культура» теперь будет вещать в Виннице на частоте 100,9 FM и в Бердянске (Запорожская обл.) на частоте 90,1 FM.

Напомним, в мае три канала «Общественного радио» начали вещание ещё в 17 городах Украины.

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