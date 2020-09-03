Компания Strategy Analytics обнародовала свой анализ рынка умных телевизоров и ТВ-приставок. Исследование показало, что телевизоры и устройства для стриминга видео от Apple на этом рынке занимают всего 2%, передает iPhones.ru.

Согласно данным, в расчет брались как обычные ТВ-приставки, так и игровые консоли. Всего Strategy Analytics насчитала 1,14 млрд таких устройств, используемых в мире.

Итак, наибольшие доли на рынке ТВ-приставок у Samsung (14%), Sony (12%) и LG (12%). У Apple TV — только 2%. По мнению экспертов, это связано с более высокой стоимостью устройств «яблочной» компании.

Среди операционных систем для телевизоров tvOS также занимает только 2%. Самыми популярными являются Tizen (11%), webOS (7%) и PlayStation (7%).

Напомним, по прогнозам компании Cisco, количество умных телевизоров поддержкой 4K значительно увеличится уже в ближайшие три года. Ожидается, что к 2023 году 4K Smart TV составят две трети всех подключенных «умных» телевизоров.

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