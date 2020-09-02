В Одессе запустили канал Odesa.Live. Городской телеканал вещает в сетях кабельных операторов вместо GTV, передает Детектор Медиа.

Согласно данным, Odesa.Live будет проводить совместные эфиры со столичным каналом Kyiv.Live. В числе ведущих одесского телеканала оказались Руслана Орленко, Виктория Ортис, Григорий Блайда, Дмитрий Скрипка, Алексей Макеенко, Тамара Мишина, Екатерина Банкова, Олег Байдалюк, Элизабет, Лиза Малаева, Игорь Окс, Светлана Довжук, Макс Федак и Алексей Майоров.

Как и для Kyiv.Live, генеральным директором Odesa.Live является Алексей Семёнов. Инвестором для обоих каналов выступил народный депутат Вадим Столар.

Напомним, Kyiv.Live был запущен в августе. По словам Алексея Семёнова, каналы подобного городского формата будут запущены во всех городах-миллионниках. Изначально каналы запустят в Киеве и Одессе, а потом — в Харькове, Днепре и Львове.

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