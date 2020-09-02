«Национальная медиа группа» (НМГ) станет оператором Netflix в России. Стороны подписали соглашение о партнерстве, сообщают Ведомости.

Согласно данным, уже к конце этого года у видеосервиса появится полностью русский интерфейс. Кроме того, значительная часть иностранных фильмов и сериалов получит русскоязычную озвучку или субтитры. Также к концу года зрителям покажут около 100 фильмов российского производства.

«Netflix доступен более чем на 30 языках по всему миру. Спустя почти пять лет после запуска в России нашей англоязычной версии мы рады предложить пользователям наш сервис полностью на русском языке в пратнерстве с НМГ», — отмечают в Netflix.

Напомним, на днях Netflix открыл свободный доступ к некоторым фильмам и сериалам из своей библиотеки. Десять известных картин доступны бесплатно даже для незарегистрированных пользователей, в том числе и в Украине.

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