Постоянно включенный Bluetooth может помочь злоумышленникам залезть в ваш телефон и заполучить персональные данные. К такому выводу пришел доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев, передает Медиапоток.

По словам Тимофеева, проникнуть в телефон через Bluetooth относительно просто. В основном, хакеры могут использовать такой способ для получения доступа к фотографиям, электронным письмам или текстам. Однако есть вероятность того, что киберпреступник может получить контроль над всем смартфоном.

Кроме того, отмечает специалист, через Bluetooth можно подслушивать телефонные звонки — достаточно лишь подключиться через гарнитуру. В связи с этим Тимофеев советует выключать Bluetooth сразу же после использования. Только такие меры позволят на 100% избежать несанкционированного проникновения в смартфон.

Напомним, в мае сообщалось о том, что исследователи обнаружили новую уязвимость в протоколе Bluetooth. Она позволяет хакерам обманывать мобильные гаджеты, выдавая себя за установленные ранее доверенные устройства, и благодаря этому – подключаться к ним.

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