Киевстар построил 266 новых базовых станций 4G. Благодаря этому связь четвертого поколения стала доступна еще в 1260 населенных пунктах 18 областей Украины, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, благодаря строительству новых станций Киевстару удалось охватить сетью четвертого поколения территорию, на которой проживает 632 тысячи человек. Покрытие 4G в Житомирской области увеличилось на 382 населенных пункта, в Хмельницкой – 245, в Винницкой – 236, Львовской – 170, в Черниговской – на 51.

«Увеличение территории покрытия 4G стало возможным в результате использования частот диапазона 900 МГц, что позволяет мобильным операторам быстрее охватывать связью малонаселенные территории. С этой целью в июне 2020 операторы мобильной связи начали обмен радиочастотами (рефарминг) в диапазоне 900 МГц», — отмечает пресс-служба.

Напомним, в прошлом месяце оператор подключил к 4G 80 населенных пунктов в Хмельницкой области, а до этого увеличил покрытие сети четвертого поколения на Буковине. Благодаря возможности развивать 4G на частотах 900 МГц, мобильный оператор подключает к новым технологиям связи отдаленные населенные пункты.

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