1 сентября на должность директора по маркетингу медиасервиса MEGOGO назначена Валерия Толочина. Ранее сразу две должности директора по маркетингу и стратегии занимал Иван Шестаков, который сейчас работает над стратегическим развитием компании.

Валерия имеет 18-летний опыт в сфере рекламы, маркетинга, PR, CRM, SMM и CSR. Карьеру начала в банковской сфере. В 2006 году перешла в одну из крупнейших сетей бытовой техники и электроники, где работала на позиции руководителя отдела PR, а вскоре – директором по рекламе и PR. С 2010 года возглавляла маркетинг INTERTOP в Украине и Казахстане, работая с брендами Armani Exchange, Clarks, Ecco, Emporio Armani, Geox, Intertop, Lee&Wrangler, Marc O’Polo, Napapijri, Skechers, Timberland, The North Face и Vans, а также digital-маркетинг онлайн-магазина intertop.ua и private lebel Braska.

«Рада стать частью команды, которая создает действительно инновационный продукт! MEGOGO – это пример компании, которая несмотря ни на что делает вещи впечатляющими. В ближайших планах рассказать и показать еще большему количеству людей, каким должно быть потребление контента. Надеюсь, что мой предыдущий опыт будет полезен и открывает новые возможности для построения обновленной и результативной маркетинговой стратегии MEGOGO», – комментирует Валерия Толочина, директор по маркетингу MEGOGO.

«Мы достаточно долго искали профессионала и сильного специалиста, который сможет эффективно работать с направлением маркетинга в MEGOGO. У нас широкий продукт, который имеет и ТВ, и кино, и аудио. Поэтому перед новой коллегой очень интересный вызов. Желаю Валерии успеха и впечатляющих результатов», – добавляет Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Отдел маркетинга MEGOGO будет заниматься брендингом компании, партнерскими проектам, перформанс-маркетингом и сотрудничеством с вендорами.

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