Программа телепередач публиковалась на страницах газеты The New York Times 81 год – с 1939 года.

Прошедшее воскресенье (30 августа) стало последним днём, когда печатная версия газеты вышла с программой телепередач. Сетка телепрограмм на страницах издания печаталась вместе с колонкой «Что идёт по телевизору?». На страницах издания New York City от The New York Times на протяжении уже нескольких лет печаталась исключительно сетка телепрограмм.

18 мая 1939 года The New York Times начала регулярно размещать расписание телетрансляций под програамой радиопередачи. В январе 1945 года в газете печаталась телепрограмма четырёх каналов (это было до начала эры кабельного телевидения), а в марте 1988 читателям газеты предлагалась программа телепередач почти 40 телеканалов.

В 2006 году газета закрыла отдельный телевизионный раздел и переместила программу телепередач в раздел «Искусство и досуг».

Решение о прекращении публикации программы телепередач назревало уже давно: сферу развлечений завоёвывают потоковые платформы, отодвинувшие традиционное телевидение на обочину. Но и зрители традиционного телевидения сегодня предпочитают искать расписание телепередач в приложениях, в интернете или через электронный программный гид на телеэкране, всё больше считая печатную версию программы телепередач анахронизмом.

«Мы знаем, что для многих из вас – это большая потеря», – говорится в письме редакции New York Times. – Однако всё большее число наших читателей уже используют свои собственные телевизоры или другие цифровые ресурсы, чтобы получать информацию о расписании телепрограмм на каждый день, и в настоящее время гораздо больше шоу доступно по запросу в любой день, в любое время».

В The New York Times заверяют, что не перестанут уделять внимание телевидению как таковому. В издании просто планируют более активно сосредоточить внимание на секторе потокового вещания. В печатной версии газеты раздел «Воскресенье дома» будет включать в себя обзор потоковых служб и платформ.

Подписчики интернет-версии газеты по-прежнему смогут находить краткие аннотации программ и информацию о новых шоу, которые появятся на потоковых платформах. New York Times также продолжит выпускать информационный бюллетень, посвященный телевидению и кино – Watching – который выходит четыре раза в неделю.

Интернет-версия газеты также печатает регулярно обновляемые списки лучших фильмов, которые можно найти на определённых потоковых платформах, таких как Netflix и Disney+.

«Отказываясь от печати программы телепередач, команда New York Times получит жизненно важные возможности и кадровые резервы, которые помогут укрепить позиции издания», – заверила редакция подписчиков.

Диджитал становится всё более привлекательной средой для медиа-компаний, и это уже ни у кого не вызывает удивлений. В августе этого года доход New York Times от деятельности в сфере диджитал впервые в истории превысил доходы, полученные от выпуска печатных изданий.

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