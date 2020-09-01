1+1 media продолжает реализацию стратегии расширения портфолио телеканалов группы, вещающих в стандарте высокого качества.

С 1 сентября телеканал УНИАН начинает вещание в HD-качестве в сети провайдеров программных услуг и будет доступен подписчикам платформ 1+1 video и «Киевстар ТВ».

«Для группы 1+1 media и для медиарынка Украины в целом – это важный шаг на пути к развитию платного телевидения. Цель группы – перевести 7 собственных телеканалов в формат высокого качества. Каналы в HD-стандарте – это каналы сегмента Pay TV, которые имеют высокое качество, четкое изображение, а также являются дополнительной стоимостью рынка платного телевидения», – комментирует Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

«Мы приветствуем вступление телеканала УНИАН в семью каналов 1+1 media, работающих в стандарте High Definition. Уверена, что зрители чувствуют разницу, просматривая программы в HD-версиях, и это дает нам возможность предлагать еще более качественный и лучший по изображение контент», – добавляет Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.

Напомним, ранее в HD-качестве начали вещание такие телеканалы 1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ и Плюсплюс.

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