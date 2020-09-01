Новый канал доступен в сетях операторов платного телевидения в Российской Федерации, а также в некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья.

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал полноценное вещание. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Цифровое Телевидение», которая в партнёрстве киноконцерном «Мосфильм» занимается запуском канала.

В пресс-центре также сообщают, что в эфире канала зрителям доступна уникальная библиотека кинофильмов «Мосфильма». Для этого специалистами уже были отреставрированы более 100 фильмов золотой коллекции отечественного кинематографа. «Мосфильм» проделал колоссальную работу по цифровизации своего архива, и теперь «золотая коллекция» легендарной киностудии доступна в формате высокой чёткости.

За дистрибуцию телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» в сетях платного телевидения отвечает компания «Сигнал Медиа», входящая в холдинг «Цифровое Телевидение».

Трансляция канала осуществляться с телекоммуникационного спутника ABS-2A, расположенного в орбитальной позиции 75 гр.в.д. Формат вещания – 16:9.

Напомним, о планах запуска в России телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» впервые стало известно в апреле текущего года.

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