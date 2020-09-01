Калифорнийская компания NDB разработала технологию производства наноалмазных батарей со сверхдолговечным сроком службы. Основным материалом для их создания являются ядерные отходы, передает Naked Science.

Речь идет о графитовых стержнях из ядерных реакторов, безопасно утилизировать которые чрезвычайно трудно. Инженеры NDB придумали технологию, с помощью которой такие стержни можно использовать при создании аккумуляторов любых типов и размеров.

«Для этого материал стержней очищается до получения чистого изотопа углерода-14, а затем под давлением превращается в наноалмазы. Затем радиоактивный алмазный слой покрывается нерадиоактивным углеродом-12, полученным в лаборатории. Наноалмазы в такой системе работают как полупроводник и теплоотвод, а углерод-12 выполняет роль защитного покрытия. В одном аккумуляторном элементе несколько наноалмазных слоев комбинируются с интегральной схемой и суперконденсатором для хранения и мгновенного распределения заряда», — пишет ресурс.

При этом, отмечают в NDB, уровень излучения таких батарей будут меньше уровней излучения человеческого тела. В то же время стоить такой аккумулятор будет примерно как литий-ионная батарея соответствующей мощности.

По словам директора по стратегическому развитию NDB Нила Найкера, такая технология позволит смартфонам хранить заряд неделями. Прототип компания пока не представила. Разработчики планируют создать первый рабочий образец в течение двух лет.

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