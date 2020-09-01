В ближайшем будущем мир может увидеть новый крупный поисковый сервис. Запустить его планирует компания Apple, передает CNews.

Согласно данным, поисковик от Apple будет осуществлять поиск по всему интернету, что делает его непосредственным конкурентом монополисту Google. Кроме того, создание собственного поискового сервиса значительно упростит работу «яблочной» компании, сделав ее экосистему более целостной, без необходимости продлевать договор с Google.

В настоящее время поисковик от Google по умолчанию используется в в браузере Safari под iOS, iPadOS и macOS. За это Google ежегодно выплачивает Apple по $9 млрд. Однако сделка этих двух компаний привлекла к себе внимание британских регуляторов, что чревато последствиями в виде интереса со стороны регулирующих органов ЕС.

Отмечается, что Apple является самой дорогой компанией в мире, поэтому от денег Google она не зависит. Учитывая желание компании избавиться от повышенного интереса со стороны регуляторов, можно предположить, что в скором времени Apple откажется от сотрудничества с Google.

Кроме того, недавно Apple внесла масштабные изменения в веб-страницу поддержки своего поискового робота под названием Applebot. Было замечено, что в последнее время Appebot стал проявлять большую активность.

«В частности, на этой странице появились расширенные правила robots.txt, плюс была добавлена детализированная информация о возможностях Applebot, в том числе различия между его настольной и мобильной версиями. Помимо этого, Apple добавила раздел с перечислением способов проверки трафика при помощи своего бота. Появился дополнительный раздел с рейтингами результатов поиска и факторах, влияющих на его рейтинг в результатах веб-поиска. Наконец, в еще одной новой секции страницы сказано, что поисковый бот Apple не только сканирует HTML, но также отображает страницы, похожие на Google», — пишет ресурс.

Ожидается, что к созданию поисковика, как и к большинству своих решений, Apple подойдет оригинально. Возможно, компания использовать искусственный интеллект и машинное обучение для предоставления пользователям результатов поиска на основе их электронной почты, сообщений, карт, событий, напоминаний, заметок, фотографий, файлов, контактов, музыки, новостей, телешоу и фильмов, сторонних приложений, документов и т. д.

«Основываясь на многочисленных описаниях должностей инженеров Apple по поиску и продолжающейся консолидации результатов веб-поиска и приложений в Spotlight Search, поисковая система Apple, вероятно, будет функционировать как высоко персонализированный центр данных. Он будет похож на Google Assistant на Android, но будет отличаться, поскольку (изначально) не будет иметь рекламы, будет полностью приватным и будет иметь значительно более глубокую интеграцию с ОС», — говорится в материале CNews.

Напомним, в 2021 году Apple добавит функции дополненной реальности к некоторым фильмам и сериалам на Apple TV. Различные предметы и герои будут отображаться на смартфоне или планшете в реальном окружении. С помощью такого нововведения Apple планирует привлечь новых пользователей к своему видеосервису.

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