Apple работает над новой версией телеприставки Apple TV. Устройство получит функцию поиска пульта дистанционного управления, передает iXBT.com.

Согласно данным, в комплекте с новой приставкой будет идти пульт ДУ, поддерживающий приложение «Локатор». Это позволит легко найти пульт при помощи iPhone.

Кроме того, приставка получит быстрый процессор для улучшения производительности в играх. Текущая модель (Apple TV 4K) оснащена чипом A10X, вышедшим три года назад.

Отмечается, что ожидать появления новой приставки от Apple следует не ранее 2021 года, хотя до этого по сети ходили слухи, что компания может представить новинку уже в текущем году.

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