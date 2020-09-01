Netflix открыл свободный доступ к некоторым фильмам и сериалам из своей библиотеки. Десять известных картин доступны бесплатно даже для незарегистрированных пользователей, передает УНИАН.

Согласно данным, видеосервис впервые прибегнул к такому решению. В Netflix такой шаг объясняют попыткой привлечь новых подписчиков. Как долго продлится акция, пока не уточняют.

Итак, в открытом доступе появились полнометражные фильмы «Загадочное убийство», «Босс-молокосос: cнова в деле», «Птичий короб» и «Два папы». Также зрителям предлагают посмотреть первые эпизоды первых сезонов следующих сериалов: «Очень странные дела», «Элита», «Когда они нас увидят», «Любовь слепа», «Наша планета», «Грейс и Фрэнки».

Уточняется, что для незарегистрированных пользователей бесплатный просмотр возможен только через десктопный браузер на ПК или мобильный браузер на Android-устройствах. Для владельцев устройств на базе iOS доступ не предусмотрен.

Напомним, в скором времени Netflix может запустить новую функцию. Если пользователи оценят режим случайного воспроизведения, его сделают общедоступным. После нажатия на кнопку Shuffle Play пользователям будут предложены фильмы и сериалы, похожее на ранее просмотренные, или контент предпочитаемых жанров.

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