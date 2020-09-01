Компания IDC дала прогноз состояния рынка смартфонов после пандемии коронавируса. Ожидается, что восстановиться рынок сможет только к 2022 году, а к 2023 году 50% его составят смартфоны с поддержкой 5G. При чем их средняя цена будет постепенно снижаться, передает Onliner.by.

Согласно данным, к 2023 году мировой показатель ASP (средняя цена продажи) для 5G-смартфонов будет составлять $495. Говоря о нынешних показателях, эксперты приводят пример Китая, где на сегодня средняя цена смартфона с 5G составляет $464. При этом 43% от всех проданных 5G-смартфонов стоят и вовсе меньше $400.

Что касается рынка в целом, IDC прогнозирует сокращение поставок смартфонов на 9,5% в годовом исчислении — до 1,2 млрд аппаратов. Через три года половину рынка займут 5G-смартфоны, при этом доля 3G-смартфонов приблизится к нулю.

Напомним, в прошлом месяце исследовательская компания DigiTimes прогнозировала, что к 2020 году поставки 5G совместимых смартфонов могут достигнуть отметки в 250 миллионов. В период с января по март на рынки было поставлено примерно 24 миллиона 5G-смартфонов, а дефицит в размере 225 миллионов должен быть покрыт в период с апреля по декабрь.

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