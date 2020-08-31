Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения прокомментировал свое заявление в суд касательно банкротства «Интертелекома». По данным пресс-службы, CDMA-оператор задолжал Концерну РРТ около 30 миллионов гривен, передает НВ Бизнес.

Сообщается, что на сегодня долг «Интертелекома» перед КРРТ составляет порядка 30 миллионов гривен. Как сообщили в пресс-службе, Концерн был вынужден обратиться в суд и требовать признания оператора банкротом, чтоб не допустить продажи ликвидного имущества «Интертелекома».

Отмечается, что КРРТ уже дважды соглашался на реструктуризацию долга, а «Интертелеком» исполнял свои обязанности согласно договору о реструктуризации. Однако задолженность по текущим платежам продолжала накапливаться и превысила сумму компенсации, вследствие чего появились новые долги.

«С целью предотвращения распродажи ликвидного имущества компании ООО «Интертелеком» и в дальнейшем заявлений о невозможности уплаты задолженности, в августе текущего года Концерн РРТ инициировал иск о признании ООО «Интертелеком» банкротом», — прокомментировали в КРРТ.

Кроме того, чтоб стимулировать «Интертелеком» к выплате задолженностей КРРТ пригрозил отключить оборудование оператора на своих объектах. В ответ на что «Интертелеком» предложил составить новый договор о реструктуризации.

Напомним, в Одесский суд поступило заявление о возбуждении дела о банкротстве крупнейшего всеукраинского CDMA оператора «Интертелеком». Заявителем выступил Концерн РРТ.

В свою очередь «Интертелеком» уверяет, что на работе компании грядущее заседание никак не скажется. По словам представителей оператора, данный судебный процесс является обычным делом, соответствующим интересам компании.

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