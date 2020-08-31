Компания OpenSignal опубликовала топ-10 стран мира с самым быстрым 5G-интернетом. Вопреки ожиданиям, США в десятку не вошли, передает 3Dnews.

Согласно данным, в первой тройке оказались Саудовская Аравия, Южная Корея и Австралия. Средняя скорость соединения в этих странах составила 414,2 Мбит/с, 312,7 Мбит/с и 215,7 Мбит/с соответственно.

Также в топ-10 вошли Тайвань (210,2 Мбит/с), Канада (178,1 Мбит/с), Кувейт (171,5 Мбит/с), Швейцария (150,7 Мбит/с), Гонконг (142,8 Мбит/с), Великобритания (133,5 Мбит/с) и Германия (102 Мбит/с). Что интересно, Штаты в десятку не вошли, поскольку средняя скорость 5G там составила только 50,9 Мбит/с. Однако, по данным ресурса, уже сейчас в США компания Verizon развёртывает сеть с поддержкой миллиметрового диапазона волн 5G, где средняя скорость достигает уже гораздо более высокой величины — 494,7 Мбит/с.

Напомним, по прогнозам компании BuyShares, уже через 5 лет количество пользователей связи 5G достигнет во всём мире отметки в 2,79 миллиарда. Эта цифра соответствует примерно 35,8% нынешнего населения Земли.

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