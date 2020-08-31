SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink из-за непогоды. Космические аппараты будут отправлены на орбиту завтра, 1 сентября, передает ТАСС.

Согласно данным, запуск новой, двенадцатой партии спутников Starlink должен был состояться еще вчера, 30 августа. Однако из-за сложных погодных условий SpaceX приняла решение перенести пуск на 1 сентября. По планам, партия отправится в космос в 09:29 по времени восточного побережья США (16:29 по Киеву).

Напомним, предыдущая партия спутников Starlink была успешно выведена в космос во вторник, 18 августа, в 17:31 по киевскому времени.

Каждая отправка является частью проекта SpaceX по развертыванию глобальной мега-группировки, которая в конечном итоге должна объединить в себе 12 000 аппаратов.

Спутники служат для раздачи сигнала спутникового интернета, что должно увеличить доходы компании, а это, в свою очередь, поможет реализации амбициозных планов, связанных с межпланетными полётами.

К слову, уже известны первые показатели скорости новой службы спутникового широкополосного интернета Starlink от компании SpaceX. Пользователи зафиксировали скорость передачи данных в нисходящем канале на максимальном уровне в 60 Мбит/сек и в восходящем канале – на максимальном уровне в 17.7 Мбит/сек. Задержка составила всего 31 миллисекунду.

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