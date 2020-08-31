Google заключил меморандум с правообладателями Австралии: поисковая система обещает блокировать прокси и зеркала пиратских сайтов без решения суда. Новый меморандум призван устранить ситуацию, когда альтернативные урл-адреса сайтов, заблокированных через суд, легко находились.

В прошлом Австралия пользовалась репутацией рассадника пиратства. Правообладатели регулярно обращались за помощью к властям, совместно лоббируя принятие Закона о блокировке доступа к краденому контенту. Он был принят в 2015 году, сразу после этого были поданы первые запросы от правообладателей. С тех пор интернет-провайдеры заблокировали доступ к множеству сайтов, нарушающих права интеллектуальной собственности.

Оставалась проблема прокси, зеркал и их выдачи в поиске Google и других поисковиков. В связи с этим, в 2018 году был принят новый закон, упростивший блокировку доступа к этим типам сайта. Первоначально Google сопротивлялся нововведениям, но в прошлом году поисковая система добровольно согласилась удалить сотни сайтов из австралийской выдачи без судебного решения.

Как известно, после блокировки незаконный сайт часто заводит новые домены, которые легко найти через поиск. Доступ к новым урлам, конечно, можно опять закрыть через суд, но это месяцы работы. «Пираты пользуются временем между созданием нелегального сайта-зеркала, изменяя одну букву в адресе, а нам требуется три-четыре недели, чтобы провести иск через судебную систему», — объяснил Грехэм Берк, председатель Creative Content Australia. Таким образом соглашение закрывает огромную лазейку для пиратов.

Вячеслав Миенко, глава Инициативы «Чистое небо», которая занимается борьбой с кражей контента в Украине, прокомментировал: «Отличный пример В2В сотрудничества. Объединение различных игроков рынка с общими ценностями всегда даёт хорошие результаты. В 2017 году мы реализовали на законодательном уровне досудебный механизм блокировки нелегальных ресурсов, но нам все ещё необходима более активная позиция регулятора (прим. Минэкономики) в этом вопросе.

Законодательство о блокировке ресурсов провайдерами в Украине не совершенно, но мы работаем в этом направлении. Сотрудничество с Google по автоматической блокировке в поисковой выдаче ссылок на нелегальный контент у нас появилось как цель в 2019 году. Рады, что это уже имеет практическую реализацию в мире и уверены, что Google откликнется и на наше предложение о сотрудничестве».

«Мы надеемся, что эти меры станут еще одним шагом на пути к защите авторских прав и дадут правообладателям быстрое решение», — заявила Люсинда Лонгкрофт, директор по государственной политике Google Australia.

По данным Sydney Morning Herald

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