Новый компьютер от компании Apple – последняя модификация 27-дюймового iMac – не принесёт революционных изменений в масштабах индустрии – подобных тем, которые сделали такие новые продукты компании как iPhone X или iPad Pro. Тем не менее, выпуск iMac 2020 1Tb является знаковым событием, и, возможно, войдёт в историю по двум причинам: во-первых, по всей видимости, это последний Mac, работающий на чипе Intel, а во-вторых, данная модель, похоже, разрабатывалась специально с учётом использования её для удалённой работы из дома, ставшей характерным явлением в период пандемии. Историки, занимающиеся темой развития техники, отметят этот компьютер как устройство, отображающее дух времени 2020 года.

Аппаратная часть и дизайн

В плане дизайна новый iMac в целом похож на предыдущие модели. Это – полноценный компьютер, встроенный в корпус, выполненный в форме монитора. Экран компьютера представляет собой превосходную 5K-панель, состоящую из 14.7 миллиона пикселей, и способен отображать более миллиарда различных цветов и оттенков.

В модели этого года дисплей может комплектоваться дополнительным стеклом с нано-текстурой, которое даёт экрану матовое покрытие, значительно уменьшающее отражение и блики. Другие производители, работающие на рынке, обеспечивают матовое покрытие дисплея, нанося специальное покрытие просто на стекло, однако в компании Apple решили наносить антибликовый материал на стекло на нано-уровне.

Это позволяет компании Apple придавать экранам матовое покрытие без ущерба для яркости и контрастности, что, в частности, является проблемой матовых мониторов других производителей.

Отметим, что на задней панели iMac 2020 размещены следующие разъёмы:

Порт Gigabit Ethernet.

Разъём для чтения SD-карт UHS-II.

4 порта USB-A.

2 порта Thunderbolt 3.

Вход для наушников 3,5 мм.

Улучшение коснулось также динамиков, микрофонов и web-камеры. Динамики выдают насыщенный детализированный звук с хорошо заметными басами, а тройной микрофонный блок позволяет записывать чёткий чистый звук и способен интеллектуально улавливать команды для системы Siri, отдаваемые из любой точки комнаты.

Однако в наибольшей степени улучшения коснулись web-камеры и её производительности: в устройстве установлена камера 1080p, способная автоматически определять выдержку и обнаруживать лица для точной фокусировки.

Это, пожалуй, лучшая из всех web-камер, которые когда-либо встраивались в компьютеры. Впрочем, это, конечно, мало о чём говорит, поскольку планка производительности встроенных компьютерных web-камер всегда была достаточно низкой. Тем не менее, если вы регулярно принимаете участие в видеоконференциях или транслируете живые стримы, то, безусловно, оцените превосходное качество изображения и звука.

Технические характеристики процессоров улучшаются ежегодно – и модель iMac 2020 256Gb собрана на базе процессоре Intel и графической системе серии AMD Radeon. Как уже упоминалось выше, это, вероятно, прощание Intel с Mac, поскольку с конца 2020 года компания Apple начнёт использовать собственные чипы на всех своих компьютерах.

Программы и функциональность

Даже те, кто далеко не полностью считают себя частью #TeamApple (предпочитая, к примеру, для мобильных устройств систему Android, а не iOS), признают, что MacOS значительно превосходит Windows. Анимация более плавная, жесты на трекпаде более чёткие, да и внешний вид оболочки – красивее с эстетической точки зрения.

Новинкой в iMac этого года выпуска является функция «TrueTone» от Apple: экран регулирует цветовую температуру в соответствии с условиями освещённости помещения или окружающей среды, где пользователь находится физически.

Производительность

Устройство, которое использовалось экспертами при тестировании, как правило было собрано на базе восьмиядерного процессора i9 класса хай-энд, при этом объём оперативной памяти в нём был на среднем уровне и составлял 32 ГБ (машина может максимально использовать до 128 ГБ). Однако, функция гипер-поточности, которая позволяет каждому ядру запускать два потока одновременно, вместе с турборежимом на 5 ГГц действительно повышают производительность по сравнению с тем, что когда-либо требовалось большинству обычных пользователей.

Авторы обзоров из западных технологических изданий в ходе тестов редактировали 4K-видео с многослойной временной шкалой в Final Cut Pro и могли быстро, без заиканий, пролистывать временную шкалу. Затем, когда пришло время экспортировать файл, девятиминутное видео 4K было обработано менее чем за пять минут. Во время экспортирования с целью эксперимента параллельно специально запускались также другие приложения, чтобы проверить, может ли это вызвать заикание. Однако машина справлялась со всеми задачами, которые ей ставились.

Наличие 5K-экрана и превосходных динамиков делают iMac 2020 идеальным устройством для просмотра фильмов.

Заключение

27-дюймовый iMac открывает отличные вычислительные возможности для тех, кто хочет использовать систему iMac. Однако данная машина принадлежит все более и более сокращающейся «нейтральной зоне».

Портативные системы MacBook Pro (и даже iPad Pro) стали настолько мощными, что могут выполнять множество творческих задач профессионального уровня. А самые требовательные из профессионалов креативного сектора (например, голливудские видео-редакторы или активные творцы контента YouTube) выбирают Mac Pro самого высокого уровня от компании Apple.

Как и прочая техника производства компании Apple, 27-дюймовый iMac стоит далеко не дёшево.

Например, стоимость Apple iMac Pro 27″ Xeon W 1Tb 2020 в интернет-магазине «Розетка» составляет 174 999 грн, а Apple iMac 27″ i5 256Gb 2020 – 63 499 грн.

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