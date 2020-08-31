Киевстар, Vodafone и lifecell расширили покрытие 4G в киевском метро. В конце августа операторы запустили связь четвертого поколения еще на семи станциях столичной подземки, сказано в совместном пресс-релизе.

Сообщается, что сеть 4G появилась на станциях Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская. Теперь мобильный интернет четвертого поколения доступен на 22 станциях киевского метрополитена.

Операторы отмечают, что запуск 4G в столичной подземке проводится поэтапно — подключить к сети четвертого поколения все станции планируется до конца этого года.

Для работы 4G в метро операторы используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с их лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах: 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.

Напомним, предыдущие шесть станций метро получили 4G в середине августа, из чего можно делать выводы об оперативной работе мобильных операторов.

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