Онлайн-кинотеатр sweet.tv подписал контракты с рядом голливудских киностудий. В рамках сотрудничества видеосервис создаст качественную украиноязычную озвучку для самых рейтинговых фильмов мирового кинематографа, передает Телекритика.

Согласно данным, в sweet.tv провели собственное исследование, по результатам которого выяснилось, что среди зрителей есть немалый спрос на голливудский контент в украинской озвучке. Имея прямые контракты с Disney, Paramount, Universal и Sony, онлайн-кинотеатр намерен организовать качественную переозвучку самых популярных фильмов вышеупомянутых студий.

«Мы решили дать возможность украинцам смотреть качественный, отборный контент на украинском языке. Таким образом родился проект «Hollywood українською». Мы подписали прямые контракты с Голливудскими студиями: Disney, Paramount, Universal, Sony. И наша команда вместе со студиями выбрала самые рейтинговые фильмы мирового кинематографа, чтобы они зазвучали на качественном украинском языке. В наших планах переозвучить самые рейтинговые кинохиты до конца 2020 года», – сообщил основатель sweet.tv Александр Витько.

Как отметил Александ Витько, в проект «Hollywood українською» привлечены только настоящие профессионалы: студии дубляжа, актеры, дикторы, украинские селебрити. В частности, в озвучке участвуют Юрий Горбунов, Андрей Потапенко и Маша Полякова. Таким образом, по словам основателя sweet.tv, сервису удается культивировать самый качественный контент, и как следствие — претендовать на место первого Национального онлайн-кинотеатра.

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