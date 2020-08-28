На сайте президента появилась петиция о ликвидации Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Петиция была опубликована 18 августа, сбор подписей продолжится еще 83 дня, сообщает телеграм-канал TV Post.

Согласно данным, автор петиции требует убрать НОТУ из-за ее «систематического пренебрежения мнением общественности» и «неэффективного использования средств налогоплательщиков».

По мнению инициатора, НОТУ тратит деньги с налогов, не принося при этом «реальной пользы». Кроме того, в петиции говорится о том, что Общественный вещатель не соответствует требованиям общества и часто становится эпицентром «разжигания вражды из-за культурных вопросов».

Более того, автор петиции уверен, что НОТУ как институт устарела, поскольку является «правопреемником Комитета УССР». Также из петиции следует, что ликвидация Общественного вещателя с дальнейшей приватизацией активов поспособствует привлечению «значительных средств» в государственный бюджет.

Петиция будет размещена на сайте президента до 18 ноября. Для того, чтоб ее рассмотрел глава государства, она должна за это время набрать 25 000 голосов (на данный момент их только 2643). Однако, по сути, президент не может выполнить требований автора петиции — независимость НОТУ гарантирована законодательством, вносить изменения может только парламент.

Напомним, в июле Министерство цифровой трансформации разработало законопроект, призванный ликвидировать Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере связи и информатизации. Вместо НКРСИ будет создан новый регуляторный орган.

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