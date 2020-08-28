YouTube побил собственный рекорд по количеству удаленных роликов. Во втором квартале текущего года видеохостинг удалил более чем 11,4 миллиона видео, в то время как за аналогичный период годом ранее — менее 9 миллионов, передает NEWSru.com.

Согласно данным, первопричины такого рекорда связаны с пандемией коронавируса. Из-за карантина многие сотрудники YouTube были вынуждены работать удаленно, в связи с чем видеохостингу пришлось все больше полагаться на алгоритмы автоматического распознавания и удаления роликов.

При этом в YouTube признают, что часть роликов могла быть ошибочно распознаной алгоритмом как некорректная и, соответственно, несправедливо удалена. Действительно, во втором квартале 2020 года команда видеохостинга получила свыше 325 тысяч жалоб на неправомерное удаление видео, хотя еще в первом квартале количество таких жалоб составило 166 тысяч.

В то же время возросло и количество удовлетворенных жалоб — с 41 тыс. до 160 тыс. Хотя в YouTube отмечают, что часть удовлетворенных во втором квартале жалоб поступила в конце первого квартала.



Напомним, в мае YouTube и Facebook удалили аккаунты конспиролога Дэвида Айка, распространяющего информацию о связи 5G и коронавируса. Видео Айка, в которых он называл COVID-19 правительственным заговором, набирали миллионы просмотров.

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