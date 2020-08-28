В Индустриальном Телевизионном Комитете (ИТК) новый директор – вместо Игоря Коваля назначена Юлия Кахановская.

В Индустриальном Телевизионном Комитете (ИТК) кадровые изменения. В конце августа новым директором ИТК по предварительной договоренности всех сторон станет Юлия Кахановская – специалист с 16-летним опытом работы в сфере медиа аналитики и с глубоким пониманием медиа рынка.

До последнего времени Юлия занимала должность руководителя департамента медиа исследований в «АМ-Централ» (рекламные агентства Amplifi Ukraine/Dentsu Aegis Network Ukraine). Также ранее работала руководителем аналитических проектов в «Диджитал Скринз» (Медиа Группа Украина) и была членом технического комитета ИТК.

На позиции директора Индустриального Телевизионного Комитета Юлия Кахановская будет представлять интересы телевизионной и медийной отрасли Украины. Ассоциация надеется, что с приходом нового менеджера медиарынок нашей страны получит новый стимул к развитию.

Индустриальный Телевизионный Комитет прекращает сотрудничество с директором Игорем Ковалем. В ИТК Игорь Коваль работал с 2009 года: сначала занимался изучением и созданием законодательных инициатив для надлежащего функционирования медийного рынка Украины, в 2012 году возглавил в Ассоциации направление GR, а также отвечал за сотрудничество с международными и партнерскими организациями, а с 2015 года занимал должность директора Индустриального Телевизионного Комитета.

Индустриальный Телевизионный Комитет (ИТК) – это профессиональное отраслевое объединение ведущих телеканалов и медиа агентств, которое представляет интересы телевизионной и медийной отрасли в Украине.

Напомним, ранее стало известно об изменении фактического расположения офиса Индустриального Телевизионного Комитета. Теперь он находится по адресу г. Киев, пер. Ярославский 7/9.

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