Согласно данным прогноза, подготовленного компанией BuyShares, количество подписчиков услуг мобильной связи в стандарте 5G достигнет во всём мире отметки в 2,79 миллиарда. Эта цифра соответствует примерно 35.8% нынешнего населения Земли.

Лидером по количеству подписчиков станет Северо-Восточная Азия.

По прогнозам к 2025 году в Северо-Восточной Азии будет проживать наибольшее количество подписчиков услуги – 1,3 миллиарда.

Рост количества подписчиков к 2025 году составит 3391,25% – в сравнении с 80 миллионами по состоянию на 2020 год.

В следующем году число подписчиков составит около 243 миллионов, что на 203,75% больше, чем в 2020 году. В 2022 году количество абонентов мобильной связи 5G составит около 680 миллионов. К 2022 году абонентская база услуги вырастет на 456.8% и достигнет к 2023 году отметки примерно в 1,3 миллиарда. Рост мобильных сетей 5G продолжится и в 2024 году, составив около 1,9 миллиарда абонентов.

Сети, работающие в стандарте 5G, обладают целым рядом преимуществ, и по этой причине их развитие имеет такой резонанс. В отчёте исследовательского агентства говорится:

«Благодаря развитию столь широко разрекламированных сетей, сочетание скорости, оперативности передачи данных, охвата несёт в себе потенциал для раскрытия всех возможностей других тенденций в области технологий. Сеть будет играть жизненно важную роль для расширения возможностей беспилотных автомобилей, дронов, систем виртуальной реальности и Интернета вещей».

В материалы исследования, проведенного агентством Buy Shares, также включён обзор развития глобального покрытия мобильной связью с использованием различных технологий в период с 2011 по 2025 год. В 2011 году уровень покрытия сети LTE составлял 5% во всём мире, а в 2020 году покрытие данной технологии ожидается на уровне 83%. К 2025 году уровень покрытия LTE составит 91%.

Уровень покрытия сетей 5G в 2020 году составил примерно 7%, и к 2025 году, согласно прогнозам, он увеличится до 55%. В целом уровень покрытия всех сотовых сетей 3GPP остаётся высоким с 2011 года, когда он достиг отметки в 87%.

В 2020 году уровень покрытия сетями сотовой связи 3GPP составит около 95%. Ожидается, что этот показатель будет оставаться неизменным в течение следующих пяти лет.

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