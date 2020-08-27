В Украине планируют модернизировать самолет Аirbus 319-115, установив интернет с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с. Соответствующий тендер объявил Государственный Научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации, передает сайт Крылья.

Согласно данным, победитель тендера должен будет модернизировать станцию спутниковой связи, установленную на самолете Аirbus 319-115. Ожидается, что после этого станция будет обеспечивать доступ к сети интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с.

Также исполнитель должен будет использовать только новое оборудование, размеры которого, по возможности, совпадают со старыми узлами и блоками. Кроме того, победитель тендера обязуется обеспечить гарантийное обслуживание установленного оборудования в течение двух лет.

Отмечается, что стоимость модернизации станции составит чуть более 38 миллионов гривен. Конечный срок подачи тендерных предложений – 21 сентября, аукцион запланирован на 27 октября.

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