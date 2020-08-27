Федеральная комиссия по электросвязи (FCC) выдала компании OneWeb разрешение, дающее ей возможность расширить группировку спутников, находящихся на негеостационарной орбите (FCC), доведя её до 2 000 единиц. При этом помимо Ku- и Ka-диапазона компания теперь также будет использовать V-диапазон, – пишет Bloomberg Law.

В заявке, поданной компанией OneWeb, содержалась просьба к FCC предоставить ей разрешение вывести на орбиту в 8 500 километров 1 280 спутников, работающих в V-диапазоне, которые должны присоединиться к группировке из 720 спутников Ku- и Ka-диапазона, разрешение на запуск которых было получено компанией в 2017 году.

Согласно решению FCC, компания OneWeb обязана вывести на орбиту и ввести в эксплуатацию 1 000 (50% от общего количества заявленных) спутников до 26 августа 2026 года. Оставшиеся спутники должны быть запущены на орбиту и введены в эксплуатацию до 26 августа 2029 года. В настоящее время компания OneWeb эксплуатирует 74 спутника, находящихся на низкой околоземной орбите (LEO).

«Мы рады слышать о том, что в FCC удовлетворили нашу заявку на использование V-диапазона. Использование V-диапазона является критически важным для развития услуг широкополосного спутникового интернета нового поколения. В OneWeb надеются использовать новые возможности, открывшиеся после получения положительного решения FCC, для дальнейшего роста по мере того, как мы будем продолжать коммерциализировать имеющийся в нашем распоряжении частотный ресурс и выполнять взятые на себя обязательства обеспечивать доступ к интернету с малой задержкой территориальным общинам, правительствам, предприятиям и простым гражданам, находящимся на территории США и по всему миру», – заявили в пресс-службе компании OneWeb.

Это последнее в серии положительных решений FCC по заявкам, связанным с созданием спутниковых группировок, необходимых для предоставления широкополосного доступа к сверхскоростному интернету. В июле Project Kuiper от компании Amazon получил добро на создание спутниковой группировки из 3 236 аппаратов.

«Предоставление компании OneWeb разрешение на работу на рынке США с использованием предлагаемой спутниковой системы в V-диапазоне усилит конкуренцию в сфере услуг широкополосной связи, предлагаемых такими системами американским потребителям (в частности, в районах с недостаточным покрытием) и благодаря формированию столь масштабной системы расширит возможности для реализации компанией своих амбициозных планов, помогая ей служить общественным интересам», – говорится в решении FCC.

Ожидается, что разрешение на работу группировки OneWeb будет выдано также в Великобритании, поскольку британское правительство в настоящее время находится в процессе оформления покупки компании через консорциум при участии Bharti Global Limited и Hughes Network Systems.

Помимо этого, компания OneWeb в течение ближайших шести месяцев должна представить свои решения, направленные на предотвращение образования космического мусора, которые должны включать планы, одобренные в Великобритании, и учитывать критерии, используемые в этой стране.

Напомним, в FCC на утверждении также находится заявка на расширение космической группировки OneWeb до 48 000 спутников, однако сроки её рассмотрения не уточняются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.