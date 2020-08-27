Vodafone Retail предлагает пользователям сдать свои старые устройства. Ненужный гаджет можно обменять на любой новый, доступный в продаже в магазине Vodafone, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, за счет сдачи старого смартфона или планшета можно оплатить до 100% стоимости нового гаджета. В зависимости от модели, характеристик и состояния устройства, эксперты Vodafone ставят оценки его стоимости, от чего уже зависит, какой гаджет пользователь может получить взамен.

«Требования к устройствам достаточно просты. Обмен происходит, если устройство включается, состояние экрана позволяет провести полную диагностику всех функций устройства, на устройстве нет аккаунтов и паролей, а также следов попадания влаги. Узнать, подходит ли старое устройство для обмена, просто: для этого достаточно принести его на осмотр эксперту в любой магазин собственной сети Vodafone», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что обмену подлежат старые мобильные телефоны, смартфоны или планшеты. Сдать можно как одно устройство, так и несколько сразу. При себе необходимо иметь только паспорт и идентификационный код.

Участники программы могут выбрать удобный для себя формат: при необходимости доплатить разницу сразу либо использовать свои старые устройства как первый взнос, чтобы оформить рассрочку на новы гаджет.

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