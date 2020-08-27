В Литовской комиссии по вопросам радио и телевидения (LRTK) утверждают, что выигрывают войну с пиратством.

По словам председателя комиссии Мантаса Мартисиуса, «установленные законом меры доказывают свою эффективность, а блокировка по DNS – оправдана. Результаты исследования, проведенного LRTK, чётко и недвусмысленно показывают, что блокировка пиратских web-сайтов и их копий существенно сокращает пользовательский трафик. Трафик отдельных web-сайтов с пиратским контентом снизился на 60 и более процентов, а некоторые такие web-сайты вообще закрылись».

LRTK проводила свой опрос, используя программное обеспечение, показывающее общее количество посетителей ресурсов за месяц. «Данная методология позволяет нам говорить без спекуляций о том, эффективны ли предпринимаемые нами действия или нет. Если бы после блокировки количество пользователей не уменьшалось, уменьшалось незначительно или даже увеличивалось, – тогда можно было бы говорит о том, что блокировка пиратских web-сайтов не работает. Однако полученные нами данные показывают, что это совсем не так».

По словам Мартисиуса, в период карантина количество посетителей пиратских web-сайтов в Литве выросло. В LRTK отреагировали на этот рост и приняли необходимые меры.

«Мы внимательно отслеживаем всё, что происходит. Вскоре после блокировки исходного сайта с пиратским контентом в сети появляется его копия. В LRTK держат ситуацию на контроле и обращаются в правоохранительные органы, дабы они приняли меры для защиты авторских прав в сети интернет. В период с декабря 2019 года по август 2020 года LRTK заблокировала копии 47 пиратских сайтов.

С 1 апреля 2019 года LRTK официально является органом, защищающим авторские права в интернете. С тех пор было принято 66 решений по этому вопросу, а также заблокировано 32 сайта и 47 копий».

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