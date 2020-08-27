Ericsson и ЮНИСЕФ объявили о партнерстве в рамках инициативы Giga, цель которой — подключить к интернету каждую школу. В течение трех лет партнеры намерены организовать доступ к сети для всех школ в 35 странах мира, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, глобальная инициатива Giga была запущена в прошлом году под руководством ЮНИСЕФ и Международного союза электросвязи (МСЭ). Ericsson стала первой частной компанией, выразившей желание вложить в проект несколько миллионов долларов и стать партнером ЮНИСЕФ в подключении школ к интернету.

По данным МСЭ, на сегодня 360 млн молодых людей имеют ограниченные возможности для образования из-за отсутствия доступа к интернету. Соглашение между Ericsson и ЮНИСЕФ призвано помочь каждому ребенку регулярно пользоваться цифровыми технологиями, необходимыми для получения образования.

«Помимо финансовых средств Ericsson предоставит решения для обработки информации и будет оказывать помощь в анализе, валидации и мониторинге данных, транслируемых школами в режиме реального времени. Эти данные помогут государственным учреждениям и частным компаниям спроектировать и внедрить цифровые продукты для создания образовательных программ для детей и молодежи. Кроме того, Ericsson намерен привлекать своих многочисленных заказчиков к участию в инициативе Giga», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что ЮНИСЕФ и Ericsson также уделят внимание всемирной инициативе ООН Generation Unlimited. Ее цель — развитие и расширение возможностей молодежи в сфере образования и трудоустройства, а также помощь в получении знаний, необходимых для участия в развитии цифровой экономики. Кроме того, в рамках партнерства стороны окажут поддержку плану действий ЮНИСЕФ в условиях пандемии COVID-19, чтобы дети продолжали учиться с помощью интернета и цифровых технологий.

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