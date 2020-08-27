Apple добавит функции дополненной реальности к некоторым фильмам и сериалам на Apple TV. Различные предметы и герои будут отображаться на смартфоне или планшете в реальном окружении, передает iGuides.ru.

Согласно данным, с помощью такого нововведения Apple планирует привлечь новых пользователей к своему видеосервису. Компания планировала запустить дополненную реальность в текущем году, однако из-за пандемии коронавируса реализует свой задум только через год.

Напомним, видеосервис Apple TV+ был запущен первого ноября 2019 года в 107 странах мира, включая Украину. Платформа предлагает оригинальный контент на английском языке с вариантами озвучки на французском, немецком, итальянском, японском и нескольких других языках.

В мае платформа отказалась от идеи показывать зрителям контент исключительно собственного производства. В скором времени видеосевис может пополниться фильмами голливудских киностудий.

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