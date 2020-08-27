Vodafone открывает своим абонентам бесплатный доступ к Spotify. C 26 августа пользователи тарифа Joice могут слушать музыку на популярном сервисе без платы за трафик, сообщает пресс-служба оператора.

Согласно данным, Vodafone включил Spotify в услугу Music PASS, которая входит в тариф Joice. Помимо этого музыкального сервиса, пользователям тарифа доступны без платы за трафик и другие популярные платформы — Apple Music, YouTube Music, Google Play Music, Shazam, Soundcloud и Deezer.

Отмечается, что тариф Joice включает в себя не только доступ к музыкальным сервисам. Абоненты получают возможность бесплатно пользоваться видеосервисами (YouTube, Netflix и MEGOGO), играми и магазинами приложений (Twitch, AppStore, Google Play, Steam и Discord), а также соцсетями и мессенджерами (Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, TikTok, Snapchat Twitter, Telegram, Viber, WhatsApp и Skype).

Кроме того, тариф предлагает 600 минут для звонков на все сети по Украине и 6 Гб скоростного интернета на пользование сервисами, не включенными в безлимит. Стоимость Joice составляет 120 грн в месяц.

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